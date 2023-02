Walibi Holland

Walibi Holland gaat in 2024 weer een themagebied vernieuwen

Walibi Holland is van plan om in 2024 weer een themagebied te vernieuwen. Sinds 2018 geeft het attractiepark regelmatig bestaande gedeeltes een nieuw uiterlijk, onder de noemer Festivalization. Klassieke pretparkthema's moeten daarbij plaatsmaken voor een hippe festivalsfeer met graffiti, merkwaardige voorwerpen en abstracte kunst.



Als eerste stap werd in 2018 de Main Street vernieuwd, gevolgd door de parkdelen Wilderness in 2019, Speed Zone in 2020, Exotic in 2021 en Zero Zone in 2022. De enige gebieden die momenteel nog niet zijn aangepakt zijn W.A.B. Plaza en kindergedeelte Walibi Play Land. Ook de boulevard tussen de Hall of Fame en reuzenrad La Grande Roue, officieel onderdeel van de Main Street, is tot nu toe niet onder handen genomen.

Dit jaar focust Walibi niet op een make-over, maar op een volledig nieuw gedeelte: Speed Zone Off-road. Daar treffen bezoekers binnenkort een familieachtbaan, een fietsmolen, een waterspeelplaats en een horecagelegenheid aan. In 2024 zal het Festivalization-project weer worden opgepakt, zo maakt Walibi vandaag bekend.



Boomerang coaster

Dan staat een transformatie voor W.A.B. Plaza op de planning. W.A.B. Plaza bestaat uit boomerang coaster Speed of Sound, zweefmolen Super Swing, carrousel Merrie Go'Round, watergevecht Splash Battle, molen Spinning Vibe, restaurant Club W.A.B., arcadehal Sugar Shot, een pratende fontein en een speeltoelstel. Sugar Shot werd vorig jaar nog opgeknapt.



Net als bij de eerdere gebieden zal Walibi gaan voor "moderne, hedendaagse sferen, zoals je ook vaak op festivals ziet". "Gebieden die verwonderen, uitdagen en verbinden. Kortom: thema's die je wilt ontdekken en die aansluiten bij de Instagram- en TikTok-werelden van kinderen, jongeren én hun ouders."



Retro-perspectief

In een persbericht deelt de Walibi-directie nog een subtiele sneer uit aan de rest van de pretparkwereld, waar sprake zou zijn van ouderwetse thema's. "Hiermee onderscheidt Walibi Holland zich van andere parken, die doorgaans in een retro-perspectief thematiseren."



Het huidige thema van W.A.B. Plaza stamt uit 2011. Onder leiding van directrice Mascha Taminiau introduceerde Walibi destijds een verhaal over twee rivaliserende rockbands. Taminiau had er al snel spijt van: de muzikale mascottes verdwenen binnen enkele jaren naar de achtergrond. Toch staat W.A.B. Plaza tot op de dag van vandaag nog in het teken van muziek.



Spellingswijze

W.A.B. staat voor Walibi Adventure Band. De officiële spellingswijze is in de loop der jaren gewijzigd. In eerste instantie werd de afkorting om onduidelijke redenen geschreven als W.A.B, dus zonder de laatste punt. Tegenwoordig spreekt men over W.A.B. Plaza, met drie puntjes. Hetzelfde zagen we gebeuren bij restaurant Club W.A.B., souvenirwinkel W.A.B. Shop en rondrit W.A.B. Tour.



Overigens is Speed of Sound de minst favoriete achtbaan van directrice Taminiau. Toen een fan haar in 2019 vroeg of de achtbaan wordt afgebroken, antwoordde ze: "Als het aan mij ligt wel, want ik hou er niet van. Ik krijg altijd enorme hoofdpijn van de laatste bocht achteruit." Er zijn echter geen concrete plannen om afscheid te nemen van de attractie.