Walibi Holland

Walibi Holland bestelt dubbele single-rail coaster: opening een jaar uitgesteld

De nieuwe single-rail coaster van Walibi Holland gaat een jaar later open dan gepland. Eigenlijk zou het pretpark in Flevoland volgend jaar een sensationele nieuwe achtbaan openen van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC). Het geplande openingsjaar wordt echter niet gehaald. Tegelijkertijd is er ook goed nieuws.



In plaats van een enkel parcours heeft Walibi namelijk een dubbel exemplaar besteld, met twee verschillende banen. Eén daarvan zal geschikt zijn voor families, de andere is bedoeld voor waaghalzen. De opening staat nu gepland voor het voorjaar van 2025.

Walibi spreekt zelf over een raptor coaster, verwijzend naar het baantype raptor track. Dat bestaat uit één stalen spoor in plaats van twee, waardoor de attractie oogt als een soort monorail. Leverancier RMC is ook de bouwer van hybrid coaster Untamed, geopend in 2019.



Over de kop

"Dit is een Europese primeur als attractietype en een heuse wereldprimeur in de dubbele uitvoering zoals hij in Walibi Holland zal worden geïnstalleerd", laat het attractiepark weten. "Men kan kiezen tussen de familievriendelijke of de heftigere variant, die ook over de kop gaat." Er worden nog geen ontwerpen vrijgegeven.



Looopings kon de komst van de achtbaan al in mei 2022 melden. Eerder was Walibi-directrice Mascha Taminiau behoorlijk zeker van 2024 als openingsjaar. In een interne memo werd zelfs al een exacte openingsdatum genoemd: zaterdag 30 maart 2024. Dat bleek achteraf dus wat voorbarig. Er wordt geen reden gegeven voor het uitstel. "Soms veranderen planningen gewoon", meldt een voorlichtster aan Looopings.