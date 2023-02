Efteling

Foto's: verbouwing van Efteling-restaurant Panorama in volle gang

Er wordt hard gewerkt bij restaurant Panorama in de Efteling. De eetgelegenheid naast Vogel Rok ging na de kerstvakantie dicht voor een grote renovatie. Het is de bedoeling om het etablissement uit 1953 een oosters thema te geven, zodat de locatie past bij het themagebied Wereld van de Sindbad. Binnenkort wordt een nieuwe naam geïntroduceerd.



De afgelopen weken zijn meerdere herkenbare onderdelen verwijderd, waaronder de grote luifels die boven de ramen hingen. Op het terras verdwenen de glazen windschermen met afbeeldingen van Carnaval Festival-mascotte Jokie. Een buitenkiosk werd ook afgebroken.

Tegelijkertijd verschenen er een nieuwe houten constructies bij de twee ingangen van het zeventig jaar oude horecacomplex. Bovendien staat een deel van het exterieur inmiddels in de steigers. Binnen zijn alle meubels weggehaald. Hoe het restaurant er na de verbouwing uit moet gaan zien, weten we niet. De Efteling heeft nog geen ontwerpen gepubliceerd.



Jora Vision

Het attractiepark besteedde het project deels uit. De volledige locatie wordt een La Place-vestiging, gerund door horecaonderneming Vermaat Groep. Dat bedrijf huurde ontwerp- en decoratiefirma Jora Vision in om de oosterse stijl tot leven te wekken. Voor technisch onderhoud aan het pand is de Efteling wel zelf verantwoordelijk.



De afgelopen maanden was het La Place-concept alleen te vinden in het zelfbedieningsgedeelte van Panorama. Straks exploiteert Vermaat de hele benedenverdieping en het terras. De Wereld van Sindbad, onderdeel van parkdeel Reizenrijk, bestaat nu uit bootjesmolen Sirocco, waterspeeltuin Archipel en achtbaan Vogel Rok.