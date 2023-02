Pairi Daiza

Foto's: majestueuze nieuwe ingang voor Belgische dierentuin Pairi Daiza

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, heeft een gloednieuw entreegebied in gebruik genomen. Bezoekers betreden het populaire Belgische dierenpark voortaan via een groot plein met een imposante galerij van 116 meter lang: The Gallery of the Worlds. Daarboven werd een glazen dak aangebracht.



De nieuwe entree symboliseert "een harmonie tussen alle levende wezens". Sierlijke bogen, goudkleurige decoraties, muurschilderingen, kunstobjecten en rijen met bomen en lantaarns zorgen voor een majestueuze binnenkomst. De ingang is bovendien versierd met 98 handgemaakte mozaïeken.

Voor het ontwerp liet men zich onder meer inspireren door de Koninginnegalerij in Brussel en The Crystal Palace uit het Londen van de negentiende eeuw. De gaanderij loopt richting aquariumgebouw Nautilus. Het wandelpad komt uit op een eivormig plein dat de naam L'Oeuf des Mondes draagt, gebaseerd op het idee dat de wereld ontstaan is uit een ei.



Eierschalen

Vanuit daar kunnen bezoekers zich verdelen over de acht themagebieden. Rond het plein zijn gigantische gebroken eierschalen aangebracht. Het is ook een verwijzing naar de oorsprong van Pairi Daiza: de dierentuin startte in de jaren negentig als een vogelpark, toen onder de naam Paradisio.



Een woordvoerster noemt seizoen 2023 "een keerpunt in de geschiedenis van Pairi Daiza". Er was behoefte aan een ruimere ingang vanwege de bezoekersaantallen van het park, die - los van de coronacrisis - in een rap tempo zijn gestegen. Vorig jaar verwelkomde de dierentuin 2,12 miljoen gasten.



Overdekte jungle

Pairi Daiza profileert zich tegenwoordig als The Enchanted Kingdom of Animals. Aan volgende grote projecten wordt al gewerkt. Zo wil men binnen afzienbare tijd vier nieuwe themawerelden creëren, waaronder een enorme overdekte jungle. De kas is al in aanbouw. In de komende vier jaar wordt in totaal 350 miljoen euro geïnvesteerd, belooft mede-eigenaar Marc Coucke.