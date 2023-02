Efteling

Topmodel Gigi Hadid promoot de Efteling op cover van tijdschrift Vogue

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid (27) toont haar liefde voor de Efteling op de cover van modetijdschrift Vogue. Hadid, die een Nederlandse moeder heeft, staat bekend als een groot Efteling-fan. Voor het maartnummer van de Nederlandse editie van Vogue poseerde ze met Efteling-stickers.



Het magazine ontwikkelde vier verschillende covers met Hadid. "Gigi keek ernaar uit om in elk van de karakters te kruipen, maar had zelf nog één belangrijke toevoeging: iets met de Efteling", meldt de redactie van Vogue. Het resultaat: het model kreeg plakplaatjes van Efteling-figuren en -objecten op haar gezicht.

Het gaat om stickers van onder andere mascotte Pardoes, de Draak uit het Sprookjesbos, Geitje Benjamin, Bosrijk-uil Oehoe Houdoe en een muzikale paddenstoel. "Mijn familie komt uit Kaatsheuvel", vertelt Hadid aan Vogue. "De Efteling was vaste prik als we in Nederland waren. Het brengt me terug naar mijn kinder- en tienerjaren. Als ik daar ben, krijg ik direct weer dat geluksgevoel dat ik ook had als kind."



Droomvlucht

Het oer-Hollandse sprookjespark speelt een belangrijke rol in het leven van Hadid, legt ze uit. "Ik denk dat mijn liefde voor setdesign bij de Efteling ontsprongen is. Ik vond als kind de Droomvlucht zo betoverend: de bloemen, de elfjes, ik wilde er wonen. Ik dacht daar: dit heeft iemand gecreëerd, bedacht en tot leven gebracht. Dat is natuurlijk ook wat je doet als je een shoot optuigt of voor de camera staat, je probeert een visie en een wereld te vertalen."



Het is niet voor het eerst dat het wereldberoemde model het Brabantse attractiepark in de schijnwerpers zet. In 2015 liet ze al iets vergelijkbaars weten in een Vogue-interview. Drie jaar later bezocht ze de Efteling samen met haar jongere zus Bella Hadid en hun gezamenlijke vriendin Kendall Jenner.