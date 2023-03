Europa-Park

Waterparadijs Europa-Park wijzigt openingstijden: half uur eerder open

Rulantica, het grote waterpark van het Duitse pretpark Europa-Park, gaat andere openingstijden hanteren. Het zwemparadijs was tot nu toe dagelijks toegankelijk van 10.00 tot 22.00 uur. Vanaf zaterdag 25 maart zijn bezoekers dagelijks welkom om 09.30 uur. Ze hebben dan een half uur extra om gebruik te maken van alle waterattracties.



Hotelgasten van Europa-Park mogen nog eerder naar binnen. Zij kregen de afgelopen periode al toegang vanaf 09.00 uur. Dat blijft voorlopig zo. Ook personen met een Abenteuerticket mogen de waterwereld om 09.00 uur betreden. Dat zijn speciale toegangsbewijzen voor 60 euro, inclusief een Rulantica-boek.

Rulantica is, in tegenstelling tot Europa-Park, het hele jaar geopend. Wel gaan de buitengebieden dicht bij lage temperaturen; in principe van oktober tot en met april. Vorige maand werd de achtdubbele raceglijbaan Vikingløp in gebruik genomen, onderdeel van themadeel Nordiskturn.