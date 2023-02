Disneyland Paris

Woordvoerders Disneyland Paris blijven muisstil na klachten over racisme

De communicatieafdeling van Disneyland Paris wil haar handen niet branden aan een controversiële kwestie rond racisme. Op social media ontstond afgelopen week ophef naar aanleiding van een acteur die Aladdin speelt. Volgens veel kritische Disney-fans is er sprake van het racistische fenomeen brownface.



Een Europese acteur zou zichzelf bruin geschminkt hebben om op het bekende Arabische tekenfilmpersonage te lijken. Andere foto's van Aladdin in Disneyland Paris leverden vergelijkbare reacties op van fans. De consensus: de rol van de Arabische Aladdin zou niet gespeeld moeten worden door een witte man.

Normaal gesproken hebben vertegenwoordigers van Disneyland Paris hun mond vol van inclusiviteit, gelijkheid en diversiteit. Dit keer bleef het echter muisstil. Tientallen klagers stuurden een bericht aan officiële Disney-accounts op Twitter, maar er kwam geen antwoord.



Politieke correctheid

Looopings heeft de Franse communicatieafdeling van Disneyland Paris benaderd, die onder leiding staat van directielid Thomas Hecart. Het communicatieteam kreeg de vraag hoe The Walt Disney Company, normaal gesproken het toonbeeld van politieke correctheid, naar de zaak en de vele boze reacties kijkt. Woordvoerders negeerden de kwestie.



Ook de manager van Disney's officiële fannetwerk InsidEars liet ondanks meerdere verzoeken om commentaar niets van zich horen. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse persvoorlichtster van de pretparktak van The Walt Disney Company. Intern is besloten om de ontstane commotie tegenover de buitenwereld dood te zwijgen, melden ingewijden aan Looopings.



Goedkeuring

De berichtgeving en consternatie hebben echter wel effect gehad, vertellen betrokkenen. Naar aanleiding van alle rumoer waren afgelopen zaterdag leden van het managementteam aanwezig bij de voorbereidingen voor Disney Stars on Parade, waar ze persoonlijk controleerden of Aladdin niet te bruin was geschminkt. Zij gaven ter plekke hun goedkeuring aan de acteur.



Disneyland Paris heeft momenteel drie Aladdin-acteurs in dienst, weten insiders. Een vierde Aladdin stopte eerder deze maand vanwege aanhoudend commentaar over zijn uiterlijk op Instagram. Er worden al geruime tijd geen nieuwe Aladdins gerekruteerd, terwijl men wel volop bezig blijft met het aantrekken van nieuwe Disney-prinsessen. Waarom blijft een raadsel: ook op dat vraagstuk willen de Disney-voorlichters niet reageren.