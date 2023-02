Nieuws

Nederlandse pretparkontwikkelaar verwelkomt twee bekende gezichten

Twee bekende gezichten uit de pretparkwereld treden toe tot de raad van commissarissen van een Nederlandse pretparkontwikkelaar. Momentum Leisure is de Nederlandse firma die samen met de Belgische Plopsa Group attractieparken uit de grond stampt in Polen. Het bedrijf krijgt nu versterking van twee zwaargewichten: Andreas Andersen en Pia Adlivankin.



Andersen, geboren in Denemarken, is de algemeen directeur van het Zweedse pretpark Liseberg. Verder bekleedt hij onder andere een bestuursfunctie bij Fårup Sommerland in Denemarken. In het verleden werkte hij ook voor brancheorganisatie IAAPA en het Deense park Tivoli. Adlivankin heeft zowel de Amerikaanse als de Finse nationaliteit. Ze mag zich de directrice van Linnanmäki noemen, het grootste pretpark van Finland.

Sinds woensdag 1 februari zijn de twee onderdeel van de raad van commissarissen van Momentum Leisure. Men spreekt over "twee gerenommeerde personen uit de recreatie-industrie". Ze brengen "internationale ervaring in de branche" met zich mee. De rest van de raad bestaat uit Jeroen Beckers, Rory van 't Schip en Christian Gyasi. Moederbedrijf Momentum Capital wordt geleid door oprichter Martijn van Rheenen.



Waterpark

Momentum stond aan de wieg van twee Poolse Plopsa-parken: Majaland Kownaty en Majaland Warsaw. Op dit moment wordt gebouwd aan nummer drie: Majaland Gdansk. Verder is het de bedoeling om de vestiging in Kownaty uit te breiden met een groot waterpark, vergelijkbaar met de bestaande Plopsaqua-zwemparadijzen in België.



En daar blijft het niet bij, belooft Momentum in een verklaring. "Er liggen plannen voor verdere expansie richting Centraal Europa, voor nog eens zeven thema- en waterparken in samenwerking met bekende merken uit de industrie."