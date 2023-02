Bellewaerde Park

Nieuwe attracties in Bellewaerde Park heten Hampi en Psssht Station

Het Belgische pret- en dierenpark Bellewaerde Park heeft opvallende namen gekozen voor enkele nieuwe attracties. Bezoekers kunnen komend seizoen twee nieuwe rides ontdekken: een nebulaz-molen en een barnyard-attractie, beide afkomstig van de Italiaanse leverancier Zamperla.



Het attractietype nebulaz bestaat uit vier draaiende armen die rakelings langs elkaar bewegen. De kleurrijke molen, die wordt gebouwd in themagebied India, krijgt de naam Hampi. Er geldt een minimumlengte van 105 centimeter.

Een barnyard is een soort op hol geslagen wagon die kantelt en tolt. Voor de toevoeging selecteerde Bellewaerde de merkwaardige naam Psssht Station. Bezoekers treffen Psssht Station aan in het Canada-gedeelte, tussen vrijevaltoren Screaming Eagle en souvenirwinkel Yukon Jack. De minimumlengte bedraagt 90 centimeter.



Speeltuin

Beide attracties moeten af zijn bij de start van het nieuwe seizoen op zaterdag 1 april. Bellewaerde heeft nog meer nieuws in petto: een speeltuin van 400 vierkante meter in de India-zone, een wandelplatform om de tijgers en leeuwen te bekijken en een vernieuwde savanne met een voetgangersbrug.



Daarnaast wordt zelfbedieningsrestaurant Carrousel volledig gerenoveerd. De locatie krijgt een middeleeuws thema. In totaal investeerde eigenaar Compagnie des Alpes dit jaar bijna 16 miljoen euro in het park in Ieper.