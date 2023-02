Efteling

Efteling-film De Expeditie van Familie Vos krijgt een vervolg

De Efteling-speelfilm De Expeditie van Familie Vos, die verscheen in december 2020, krijgt dit jaar een vervolg. Op woensdag 13 december 2023 moet De Expeditie van Familie Vos 2 in première gaan. Dat blijkt uit gegevens van bioscoopketen Pathé. Over de film zelf is nog niets bekend.



Gezien de premièredatum ligt het voor de hand dat er wederom sprake is van een winterse setting. Het eerste deel speelde zich af in de Winter Efteling. Tijdens een vakantie in de Efteling ontdekt de 11-jarige Teun dat zijn pas overleden opa een speurtocht voor hem heeft uitgezet in het attractiepark.

De film werd geregisseerd door Bob Wilbers. Voor de hoofdrollen strikte men Levi Otto, Anna Drijver, Fockeline Ouwerkerk, Frederik Brom en Raymonde de Kuyper. Recensenten waren er niet echt over te spreken: zij klaagden dat de productie vooral een veredelde reclamespot voor het sprookjespark was, met matig acteerwerk en een clichématig script.



Tevreden

Kennelijk waren de makers en de Efteling er wel tevreden over. Waar het tweede deel over zal gaan, blijft voorlopig gissen. Een woordvoerder van de Efteling kan in gesprek met Looopings nog niets kwijt over het project.



De Expeditie van Familie Vos zou in december 2020 uitkomen, maar één dag voor de premièredatum moesten bioscopen de deuren sluiten vanwege het aanscherpen van de coronaregels. Uiteindelijk verscheen de familiefilm in februari 2021 op verschillende streamingdiensten. Na het opheffen van de coronamaatregelen heeft de film in juni 2021 alsnog kort in een aantal bioscopen gedraaid.