Captain Jack

Fel protest tegen nieuw luchtvaartpretpark Antwerpen: 'Te zot voor woorden'

Een plan voor een nieuw pretpark bij Luchthaven Antwerpen stuit op heel wat weerstand in de omgeving. Afgelopen week werd duidelijk dat de komst van het overdekte attractiepark Captain Jack een stap dichterbij is gekomen. Initiatiefnemer Jack Schoepen kreeg toestemming van de Vlaamse overheid om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de bouw van de trekpleister.



Buurtbewoners en lokale politici zijn daar echter totaal niet van gecharmeerd. Burgemeester Dis Van Berckelaer van de gemeente Borsbeek spreekt over een "luchtkasteel". "Het is vrij duidelijk dat een dergelijk project op deze plek niet gewenst is", zegt hij onomwonden. "We zitten hier nu al met een verkeersinfarct."

Ook Michiel Hubeau, gemeenteraadslid in de stad Mortsel, ziet het concept niet zitten. "Mensen hebben behoefte aan natuur en niet aan een project waarbij groen verdwijnt. Bovendien dreigt het themapark ervoor te zorgen dat het verkeersinfarct, dat nu al immens is, nog groter wordt." De politicus vreest dat de druk op de buurt "ondraaglijk" zal zijn.



Online petitie

Zijn partij startte een online petitie tegen Captain Jack, te vinden op groenmortsel.be/captain-jack. Die is in enkele dagen tijd al bijna zevenduizend keer getekend. "Een themapark op een verkeers- en watergevoelige plek: is dat een grap?", valt er te lezen. "Te zot voor woorden. Teken de petitie om minister Lydia Peeters en de burgemeesters van Antwerpen, Borsbeek en Mortsel te laten weten dat deze plannen absurd zijn."



Columnist Elien Van Wynsberghe geeft Captain Jack-bedenker Jack Schoepen - zoon van Bobbejaanland-oprichter Bobbejaan Schoepen - ervan langs in dagblad Gazet van Antwerpen. Ze beschrijft het omstreden plan als "de droom van een zoon die het maar moeilijk kan verkroppen dat hij het levenswerk van zijn vader niet heeft kunnen overnemen". "En nu zitten wij met de gebakken peren. De Antwerpenaar snakt naar meer groen en open ruimte. En dan krijg je dit."



Vreemde kapitein

De Mortselse wethouder Steve D'Hulster, verantwoordelijk voor mobiliteit, sluit zich aan bij de kritiek. Hij noemt het pretpark "een kaakslag voor al wie in die regio al enkele decennia gebukt gaat onder de enorme mobiliteitsproblemen". "Nog gekker dan het plan zelf, is het feit dat de Vlaamse overheid daar blijkbaar geen graten in ziet. Ze heeft die vreemde kapitein zomaar een concessie verleend." En dan is er nog parlementslid Imade Annouri, die het plan "onbegrijpelijk" en "helemaal absurd" vindt.



Filosoof en auteur Tom Hannes, verbonden aan Eindhoven University of Technology, haalt in dagblad De Standaard eveneens hard uit naar Schoepens idee. Hij wijst erop dat de term 'themapark' gezien de hoeveelheid beton behoorlijk misleidend is. Daarnaast voelt het gekozen luchtvaartthema volgens Hannes als "een opgestoken middelvinger" naar de klimaatverandering.



Woordenboek

Een woordvoerster van Captain Jack probeert de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat er geen sprake zal zijn van een pretpark, maar van een "luchtvaartresort". Het is de vraag of die bewering standhoudt: volgens het woordenboek is een pretpark immers een terrein met attracties. Dat is exact wat Captain Jack moet worden.



Verder wijst de voorlichtster erop dat er duurzaam gebouwd zal worden en dat de trekpleister in de eerste fase zo'n 50.000 bezoekers per jaar kan verwelkomen. "Dat zijn er evenveel dan er in één dag naar shoppingcenter Wijnegem komen." Captain Jack moet in 2034 helemaal af zijn, met ongeveer 300.000 jaarlijkse bezoekers. Schoepen verwacht dat het project uiteindelijk zo'n 200 miljoen euro gaat kosten. Hij beschikt nog niet over de benodigde vergunningen.