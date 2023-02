Disneyland Paris

Disneyland Paris zoekt donkere actrice voor rol van zeemeermin Ariël

Disneyland Paris gaat zeemeermin Ariël uit The Little Mermaid binnenkort laten spelen door een donkere vrouw. Tot nu toe was Ariël in de Disney-parken altijd wit. Nu is het Disney-resort op zoek naar actrices die lijken op Halle Bailey. Zij speelt de rol van de zeemeermin in een nieuwe liveaction-versie van de bekende Disney-tekenfilm. Die komt in mei 2023 uit.



Er wordt gezocht naar een vrouwelijke of non-binaire "paradeartiest" met een lengte tussen 157 en 168 centimeter. Naast gelijkenissen met Halle Bailey vraagt Disney om iemand die "energiek, creatief, dynamisch, secuur en punctueel" is. Podiumervaring en een goed fysiek uithoudingsvermogen zijn ook vereisten.

Wie interesse heeft, kan zich via de website disneycareers.com aanmelden voor een auditie. Dat moet vóór zondag 12 maart. Het is niet bekend vanaf welk moment Disneyland Paris de zeemeermin een nieuw uiterlijk wil geven. Op dit moment is Ariël in de Disney-parken nog een roodharige witte vrouw.