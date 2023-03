Pretpark de Valkenier

Limburgs attractiepark de Valkenier volledig verdwenen, blijkt uit dronebeelden

Hoe ligt het gesloten attractiepark de Valkenier in Valkenburg er vandaag de dag bij? Het Zuid-Limburgse pretpark ging in juli 2021 dicht vanwege zware overstromingen. Sindsdien is de Valkenier nooit meer open geweest. Vorig jaar werden alle attracties verkocht. De locatie is overgedragen aan een projectontwikkelaar.



Anno 2023 wijst bijna niets erop dat op het terrein ooit sprake was van een toeristische bestemming, blijkt uit een actuele luchtbeelden. Op YouTube verscheen een dronevideo, gefilmd op zaterdag 18 maart. Daarin wordt het voormalige familiepark uitgebreid in beeld gebracht.

Waar sinds 1934 gezinnen met kinderen jaarlijks vermaakt werden, is nu alleen nog een kale vlakte met verwaarloosde gebouwen zichtbaar. In de Valkenier waren eerder onder meer botsauto's, een monorail, een waterglijbaan, een spookhuis, een reuzenrad, een oldtimerbaan, waterfietsen, een rupsbaan en twee achtbanen te vinden.



Alternatieven

De toekomst van de Valkenier hing vóór de watersnood al aan een zijden draadje. Directieleden Albert en Huub Otermans vertelden begin 2021 dat ze overwogen om het park definitief te sluiten. Er werd toen al met een projectontwikkelaar en een architectenbureau gesproken over alternatieven. De dramatische overstromingen gaven het laatste zetje.