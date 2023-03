Plopsaland De Panne

Oud-medewerker Plopsaland moet pretpark 2391 euro terugbetalen na diefstallen

Een voormalig personeelslid van Plopsaland De Panne moet 2391 euro terugbetalen na een reeks diefstallen. De 22-jarige man uit de Belgische plaats Alveringem was in het voorjaar van 2022 aan het werk in de souvenirwinkels van het attractiepark. In mei merkte het management op dat er iets niet in de haak was.



Uit onderzoek kwam vervolgens naar voren dat de medewerker al sinds februari stelselmatig geld uit de kassa's stal. Daarvoor had hij drie verschillende methodes bedacht. Zo misbruikte hij het statiegeldsysteem om 500 euro buit te kunnen maken. Ook gebeurde het dat hij bestellingen van bezoekers in het systeem annuleerde, zodat hij het geld in eigen zak kon steken.

Verder gaf de man eten en drinken weg aan collega's, om op die manier geld te kunnen innen. De werknemer dacht dat zijn acties niet te traceren waren, maar een IT'er van Plopsaland achterhaalde de transacties. Alleen in de maand mei bleek al 2000 euro uit de kassa gehaald te zijn. De dader werd ontslagen.



Werkstraf

In de rechtszaal bleek dat hij in 2019 ook al eens werd beschuldigd van diefstal. Zijn advocaat beweerde dat er eigenlijk geen bewijzen waren, maar de rechter dacht daar anders over. De oud-medewerker moet niet alleen het bedrag terugbetalen: hij krijgt ook een werkstraf van zestig uur. Wel behoudt hij uit coulance zijn blanco strafblad. Het parket vroeg eerder om een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro.