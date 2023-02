Efteling

Carnaval in de Efteling: youtuber doet polonaise met tientallen fans

Efteling-youtuber Bart Baan heeft het carnavalsseizoen op een bijzondere manier afgetrapt. De videomaker nodigde onlangs al zijn kijkers uit om een enorme polonaise te gaan lopen in de Efteling. Dat had effect: afgelopen zaterdag meldden zich vele tientallen liefhebbers om mee te doen.



Vandaag verscheen de bijbehorende video. De mega-polonaise startte om 11.11 uur op het Ton van de Venplein. Vervolgens liepen de deelnemers richting - heel toepasselijk - Carnaval Festival, waar de stoet even werd onderbroken voor een gezamenlijk ritje. Daarna ging de groep verder naar de Gondoletta en Symbolica.

Er waren ongeveer tachtig fans aanwezig. "Dit is bizar, dit is echt bizar", zegt de initiatiefnemer in het filmpje. "Dit is ongelofelijk." De knul, die in het dagelijks leven Bart van Iersel heet, had naar eigen zeggen niet verwacht dat er zo veel mensen gehoor zouden geven aan zijn oproep.



Bijzonder

"Ik vind het op dit soort momenten altijd heel bijzonder om te zien hoe tof die Efteling-fangroep is", aldus Van Iersel, die niets dan lof had voor de aanwezigen. "Echt gewoon fantastisch, ik vind het echt super." Na afloop van de polonaise nam de youtuber de tijd om met zijn fans op de foto te gaan.



De carnavalsvakantie in Zuid-Nederland begon vandaag. In de Efteling vinden verder geen speciale activiteiten plaats naar aanleiding van het carnavalsseizoen. Kinderen mogen wel verkleed komen. Voor volwassenen is dat alleen toegestaan als een outfit geen associaties oproept met Efteling-medewerkers of -entertainers.