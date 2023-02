Plopsaland De Panne

Aanslag in Plopsaland verijdeld: bewapende man opgepakt

De politie heeft vanavond een man opgepakt die van plan was om een aanslag te plegen in pretpark Plopsaland De Panne. Hij was onderweg naar het Proximus Theater, de grote theaterzaal van Plopsaland. Daar moet vanavond de jaarlijkse finale van de Miss Belgium-verkiezing plaatsvinden. Vermoedelijk wilde de man er een bloedbad aanrichten.



Zaterdagmiddag kwam bij de politie een verontrustende melding binnen over een mogelijke aanslag tijdens de missverkiezing in Plopsaland. Toen bleek dat het bericht serieus genomen moest worden, besloten de autoriteiten direct in te grijpen. De hele middag was een enorme politiemacht aanwezig op het terrein en in de omgeving van het attractiepark. Ook andere korpsen werden ingeschakeld.

Politieagenten hielden het verkeer in de buurt nauwlettend in de gaten. Daarnaast bekeek men voortdurend beelden van beveiligingscamera's. In de vooravond werd de verdachte onderschept. "Er is een aanslag vermeden, iets wat heel slecht kon aflopen", vertelt een woordvoerder van het federaal parket aan Vlaamse media.



Gehuurde Tesla

Het zou gaan om een veertiger uit de provincie Limburg, rijdend in een gehuurde Tesla. De politie pakte hem op nog voordat hij het theatergebouw kon bereiken. Hij had een vuurwapen op zak en bewaarde ook een wapen in zijn auto.



Het evenement werd in eerste instantie niet gehinderd door de bizarre gebeurtenis: de gasten arriveerden en namen gewoon plaats in de zaal. Later op de avond, vóór aanvang van de daadwerkelijke show, is de zaal uiteindelijk toch ontruimd. De start van de live-uitzending van de missverkiezing moest worden uitgesteld. Agenten hebben de theaterzaal eerst gecontroleerd op eventuele wapens.