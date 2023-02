Disneyland Paris

3D-film Disneyland Paris al wekenlang zonder 3D-effecten

Een 3D-film in Disneyland Paris wordt al geruime tijd vertoond in een tweedimensionale versie. Bij Mickey's PhilharMagic, te zien in het Discoveryland Theatre achter Hyperspace Mountain, ontbreken tegenwoordig de 3D-effecten. Medewerkers delen geen brilletjes meer uit bij de ingang.



In Mickey's PhilharMagic komt Donald Duck achtereenvolgens terecht in de Disney-films Beauty and the Beast, Fantasia, The Little Mermaid, The Lion King, Coco, Peter Pan en Aladdin. Omroepberichten in de attractie maken nog steeds melding van 3D-brillen, maar die zijn nergens meer te vinden.

Bezoekers kijken nu naar een normale 2D-film, die verder ongewijzigd bleef. De reden van de aanpassing is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de 3D-versie ooit nog terugkeert. Een woordvoerder van Disneyland heeft afgelopen week niet gereageerd op een verzoek om commentaar.