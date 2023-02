Disneyland Paris

Video: Franse stemacteur ontmoet Disney-personages die hij vertolkt

Een beroemde Franse stemacteur heeft voor bijzondere momenten gezorgd in Disneyland Paris. Emanuel Curtil sprak voor heel wat Disney-personages de Franstalige stem in. Tijdens een bezoek aan het Europese Disney-resort kon hij het niet laten om enkele figuren te ontmoeten waar hij zijn stem aan heeft geleend.



Met name sneeuwpop Olaf uit Frozen was behoorlijk onder de indruk van de aanwezigheid van Curtil, blijkt uit een videocompilatie. De Fransman verzorgt Olafs Franse stem voor alle uitingen behalve de Frozen-animatiefilms, zoals souvenirs, games, tv-specials én de shows in Disneyland Paris. Olafs Franse filmstem is die van komiek Dany Boon.

Curtil mag zich tegenwoordig ook de officiële stem van Goofy noemen, in Frankrijk beter bekend als Dingo. Dat personage werd eveneens met een bezoekje vereerd. Later zien we de stemacteur Goofy vertolken in het bijzijn van mascotte Mickey Mouse. Verder zingt hij als Lion King-leeuw Simba een liedje in het publiek van de show Rhythms of the Pride Lands.



Kronk

Naast Goofy, Olaf en Simba kennen Fransen de stemacteur als Kronk uit The Emperor's New Groove en Buck uit Ice Age. Bovendien sprak Curtil stemmen in voor de nasynchronisaties van bijvoorbeeld Encanto, Raya and the Last Dragon, Wreck-It Ralph, Monsters, Inc., Lady and the Tramp II en The Little Mermaid II.