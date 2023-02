Disneyland Paris

Nieuwe Marvel-droneshow Disneyland Paris ook te zien vanuit luchtballon

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen de kans om de nieuwe droneshow Avengers: Power the Night op een bijzondere manier te aanschouwen. Het is mogelijk om net vóór aanvang van het avondspektakel plaats te nemen in luchtballon PanoraMagique, gevestigd in uitgaansgebied Disney Village. De ballon - vastgemaakt aan een kabel - gaat vervolgens 100 meter de lucht in.



Tijdens Avengers: Power the Night verschijnen bekende Marvel-symbolen en -personages in de lucht met behulp van zo'n vijfhonderd drones. Verder wordt gewerkt met videoprojecties, muziek en vuurwerk. Normaal gesproken bekijken bezoekers de voorstelling bij The Twilight Zone Tower of Terror in het Walt Disney Studios Park.

Wie geen hoogtevrees heeft en de show op unieke wijze wil volgen, kan nu dus ook kiezen voor een vlucht in PanoraMagique. "We stijgen op om 20.58 uur", meldt de exploitant van de attractie op social media. PanoraMagique wordt gerund door de externe firma Aerophile.



Reserveren

Tickets voor de speciale dronevlucht zijn wel duurder dan gewoonlijk: volwassenen en jongeren betalen 30 euro, kinderen tot 12 jaar zijn 20 euro kwijt. Vooraf reserveren kan door te bellen met het Franse telefoonnummer +33160457052. Normaal gesproken kost een kaartje voor volwassenen 17 euro via internet en 18 euro aan de kassa.