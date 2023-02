Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen vraagt vergunning aan voor verplaatsen van camping

Attractiepark Slagharen heeft plannen om de huidige camping te verplaatsen. Dat blijkt uit een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het Overijsselse pretpark wil een nieuw kampeerterrein aanleggen, ter vervanging van de huidige camping.



Nu bevindt de Slagharen-camping zich nog tussen de vakantiehuisjes van Raccoon Village en de bekende Wigwamwereld. Het terrein telt momenteel 228 staanplaatsen voor campers, caravans, tenten en vouwwagens.

Waar de camping naartoe verhuist en wanneer dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder kan er naar eigen zeggen nog niets over kwijt. In een eerdere vergunningsaanvraag viel al wel te lezen dat op de plek van de huidige camping in de toekomst tientallen vakantiewoningen gerealiseerd moeten worden.



Cottages

Het vakantiepark van Slagharen ondergaat langzaam maar zeker een transformatie. In december werd al duidelijk dat oude stacaravans in Colorado City, gelegen achter het American Circus Theater, deze winter vervangen worden door moderne cottages.