Efteling

Foto's: exterieur van Efteling-attractie Fata Morgana in opvallend slechte staat

Het exterieur van Fata Morgana in de Efteling kan wel een opknapbeurt gebruiken. Verschillende delen van de verboden stad kampen met achterstallig onderhoud, blijkt uit foto's die op social media verschenen. "Moet Fata Morgana niet even ingesopt worden?", luidt de retorische vraag van een fan op Twitter.



Te zien is hoe de torens van het oosterse paleis, die eigenlijk horen te stralen, hun kleur verloren hebben en onder de groene en donkerbruine aanslag zitten. Hier en daar brokkelt ook stucwerk af. Daarnaast zijn de fonteinen op het plein voor de attractie in zeer slechte staat. Er is sprake van aanslag, grote barsten en zelfs afgebroken onderdelen.

Eind vorig jaar werd de buitenwachtrij van Fata Morgana al opgefrist. Nu is het wachten tot de rest van de buitenzijde aan de beurt komt. Het onderhoudsteam van de Efteling verveelt zich in ieder geval niet: in het hele park vinden momenteel op heel veel plekken werkzaamheden plaats.



Minaret

De buitengevel van Fata Morgana werd voor het laatst grondig gerenoveerd in 2018. Toen verdween het paleis, waaronder de opvallende 25 meter hoge minaret, tijdelijk achter een enorme steigerconstructie met doeken en zeilen. Ruim vier jaar later is dus opnieuw tijd voor groot onderhoud.