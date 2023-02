Disneyland Paris

Aladdin-acteur Disneyland Paris beschuldigd van brownface: 'Racistisch en beschamend'

Disneyland Paris krijgt veel kritiek te verduren naar aanleiding van een foto van Aladdin. Op Twitter verscheen een afbeelding van een mannelijke acteur die de rol van de Arabische tekenfilmheld speelt. Om op het personage te kunnen lijken, bracht hij een bruine tint aan op zijn gezicht. Tientallen Disney-fans beschuldigen de acteur online van het racistische fenomeen brownface, een variant op blackface.



Het Twitter-bericht leverde de afgelopen 24 uur al vele tientallen boze reacties op. "Dit is brownface en dat is racistisch", schrijft een account met de naam EuroDisney Archives. "Hoelang moeten we hier nog over klagen?", vraagt Lily la Fourmi zich af. "Brownface is niet acceptabel, Disney", meldt Jeff Gordon. "Als je geen representatieve acteur hebt, doe dit dan niet. Laat het personage niet zien. Dit is racistisch, gênant en beschamend."

De mensen achter Theme Park Duo Podcast walgen naar eigen zeggen van het plaatje. "Wat is dit voor witte onzin?", klaagt Emily Kranking. Ene Vinny vraagt zich af waarom Disneyland Paris hier nog mee wegkomt, terwijl bij sommige oude films op streamingplatform Disney+ tegenwoordig een expliciete waarschuwing voor brownface-scènes staat.



Beledigend

Thom: "Dit moet stoppen! Het is beledigend en het druist in tegen de kernwaarde inclusiviteit die jullie promoten." Schrijver Josh Martin-Jones van nieuwssites Streamr en The DisInsider: "Los dit op, Disneyland Paris." Sailor Elijah: "Ongelofelijk dat dit nog gebeurt in 2023. Wie keurt zoiets in hemelsnaam goed?"



Steph Ball-Change belooft direct een klacht in te dienen als hij bij zijn volgende bezoek aan Disneyland Paris ook maar één gekleurd figuur ziet dat gespeeld wordt door een wit persoon. "Dit is Aladdin niet, dit is Alan", sneert Jaalin Harvey. Ook Rayan is teleurgesteld: "Disneyland Paris gebruikt zelfbruiner om een personage uit het Midden-Oosten te belichamen door een Europese medewerker."



Gezeur

De controversiële foto verscheen op een account met de naam Disney Cave 0f Wonders. Degene achter de Twitter-pagina werkt zelf voor Disneyland Paris. Hij wil dat "het gezeur" stopt. "Laten we in de Disney-sferen blijven", laat het personeelslid weten. "Mickey is tien keer zo groot als een echte muis, de zeven dwergen zijn groter dan Sneeuwwitje, nou en?"



Veel klagers wenden zich ook tot officiële Disney-accounts, maar daar verscheen tot nu toe geen antwoord. Looopings heeft de communicatieafdeling en de vertegenwoordigers van fan-netwerk InsidEars om een reactie gevraagd. Daar bleef het eveneens stil.



Jasmine

Het is niet voor het eerst dat Disneyland Paris onder vuur ligt vanwege een omstreden castingkeuze. Een jaar geleden ontstond nog een relletje toen bleek dat de Arabische Disney-prinses Jasmine gespeeld werd door een witte vrouw. Van die kritiek heeft Disney zich dus niets aangetrokken. Ook toen wilden woordvoerders van Disneyland Paris niet reageren.



Het lijkt erop dat Disneyland Paris er een dubbele standaard op nahoudt, want op andere fronten is het resort wel een groot voorvechter van inclusiviteit. Zo werd de melodie van het Disney-liedje Zip-A-Dee-Doo-Dah onlangs uit de parademuziek gehaald, omdat het nummer associaties kon oproepen met een racistische oude film. Een officiële video van de attractie Peter Pan's Flight mocht pas online nadat een scène met indianen was verwijderd, om niemand voor het hoofd te stoten.