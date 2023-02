Attractiepark Toverland

Toverland laat fans naam van gerecht kiezen: friet of patat?

Toverland zadelt fans op met een lastig vraagstuk. Is het nou friet of patat? Op social media vraagt het Limburgse attractiepark alle volgers te kiezen tussen twee benamingen voor loaded fries. De titel met de meeste stemmen zal tijdens de carnavalsvakantie gebruikt worden in het park.



Het nieuwe seizoen van Toverland start op zaterdag 18 februari. Dan begint ook het carnavalsseizoen. In het park zal een feestelijk gerecht worden geserveerd met twee mogelijke namen: Feestfriet of Partypatat. Toverland realiseert zich dat de meningen over de kwestie verdeeld zijn. "Om daar een einde aan te maken, luisteren we deze carnavalsvakantie naar jullie."

Er kan gestemd worden in een poll in een Instagram-verhaal op het officiële Toverland-account. Verder is het mogelijk om te reageren op Facebook en Twitter. Aangezien Toverland zich verder onder de rivieren bevindt, zal het geen grote verrassing zijn dat de voorkeur van het publiek tot nu toe uitgaat naar optie met friet.



Drukker

Op Instagram ging vooralsnog 81 procent voor friet en 19 procent voor patat. Ook op Facebook en Twitter is patat ver in de minderheid. Maandag om 11.11 uur maakt het pretpark de definitieve balans op. "Dan sturen we onze borden naar de drukker", belooft men.