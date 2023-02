Efteling

Sparen voor Efteling-korting bij Albert Heijn: jaarlijkse actie gaat weer van start

De Efteling gaat weer van start met de jaarlijkse spaaractie voor entreebewijzen bij Albert Heijn. Klanten van de supermarktketen kunnen zegels sparen voor 12,50 euro korting op een ticket voor het laagseizoen (42 euro) of het hoogseizoen (48 euro). Bezoekers zijn dan respectievelijk nog 29,50 euro of 35,50 euro kwijt om binnen te komen.



Albert Heijn deelt Efteling-zegels uit tussen maandag 13 februari en zondag 5 maart. Elke 5 euro aan boodschappen is goed voor één zegel. Bij vier exemplaren is een spaarkaart vol. Het verzilveren ervan kan tot en met zondag 11 juni. Na het aanschaffen van een kortingskaartje is het ook verplicht om online een bezoekdatum te reserveren.

De toegangsbewijzen voor het hoogseizoen mogen gebruikt worden op elke dag tot en met zondag 12 november 2023. Voor de laagseizoentickets gelden andere voorwaarden. Die zijn bijvoorbeeld niet geldig in weekenden, in vakanties en op andere populaire dagen.



Overnachting

Naast de gebruikelijke spaaractie kunnen Albert Heijn-klanten ook korting regelen op een overnachting in de Efteling, vóór 10 november. Een volle spaarkaart vertegenwoordigt een waarde van 12,50 euro, met een maximum van 87,50 euro korting per boeking. De tarieven zijn wel exclusief ontbijt en Efteling-entreetickets. "Per accommodatietype, verblijfsduur en aantal personen kan een verschillend aantal volle spaarkaarten ingeleverd worden", staat in de voorwaarden.



Helemaal nieuw is sparen voor Efteling-tegoed. Bij inlevering van één volle spaarkaart krijgen bezoekers 12,50 euro korting op 112,50 euro aan Efteling-tegoed. Ze betalen dan dus 100 euro voor een bedrag van 112,50 euro dat in het attractiepark besteed kan worden aan eten, drinken en souvenirs. Het is niet mogelijk om het tegoed uit te geven aan tickets, cadeaukaarten of verblijfsarrangementen.



Hamsters

Tegelijkertijd met de lancering van de kortingsactie worden in samenwerking met Albert Heijn ook nieuwe Efteling-souvenirs op de markt gebracht. Traditiegetrouw kwamen er nieuwe Albert Heijn-hamsters in Efteling-stijl: drie knuffels die in het teken staan van Ezeltje Strek Je, de muzikale paddenstoelen en De Indische Waterlelies. Ze kosten 9,99 euro per stuk. Verder bracht men onder meer een drakenknuffel, een unicornknuffel, een ruitercape, een zwaard en een knutselboek uit.