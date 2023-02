Europa-Park

Foto's: Europa-Park voorziet houten achtbaan Wodan van geluidsscherm

Europa-Park heeft een ingrijpende aanpassing doorgevoerd bij houten achtbaan Wodan. Het hoogste punt van de constructie is de afgelopen weken voorzien van een geluidswerende houten muur. Dat moet geluidsoverlast bij buurtbewoners verminderen. Omwonenden van het Duitse attractiepark klagen al een tijdje over het lawaai dat de rollercoaster veroorzaakt.



Het management van Europa-Park gaf eerder toe dat Wodan in de loop der jaren inderdaad luider is geworden, onder meer door slijtage. Men nam verschillende maatregelen om het probleem te begrenzen. Zo worden elke winter grote delen van de baan vervangen. Ook is vorig jaar een geluidwerende muur opgetrokken.

Die is bekleed met extra geluidswerende panelen. Nu kwam er dus opnieuw een houten muur, dit keer bij de eerste bocht na de liftheuvel en de daaropvolgende afdaling. De toevoeging springt behoorlijk in het oog. In totaal stak het pretpark zo'n 1 miljoen euro in maatregelen tegen geluidsoverlast bij de achtbaan.



Amerikaans

Europa-Park blijft tot eind maart gesloten voor winteronderhoud. Wodan opende in 2012. De 40 meter hoge en 1050 meter lange baan werd gefabriceerd door de Amerikaanse firma Great Coasters International, bekend van bijvoorbeeld Joris en de Draak in de Efteling en Troy in Toverland. Treinen halen een topsnelheid van 100 kilometer per uur.