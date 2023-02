Efteling

Efteling-ontwerper verkleed als dakloze Spookslot-monnik op carnavalsfeest

Efteling-ontwerper Jeroen Verheij heeft op komische wijze ingespeeld op de sluiting van het Spookslot. Bij een carnavalsfeest voor Efteling-personeel, het zogeheten Opwèrmbal, ging Verheij verkleed als een dakloze Spookslot-monnik. De bekende schuifelende monniken uit de attractie moeten immers op zoek naar een nieuw onderkomen nu hun spookkasteel gesloopt is.



Verheij droeg donderdagavond niet alleen een compleet gewaad met een bijbehorende pruik en kruisketting, maar ook een bijzonder bordje om zijn nek. Dat is vormgegeven als het Spookslot-logo, maar dan met de tekst 'Dakloos...' in plaats van de naam van de attractie. Op Instagram verschenen foto's van de outfit.

Collega's en Efteling-fans konden hartelijk lachen om de Spookslot-knipoog, blijkt uit de reacties. Verheij heeft een bijzondere band met de spookruïne: hij is aangesteld als de hoofdontwerper van Danse Macabre, de attractie die het Spookslot in 2024 gaat vervangen. Bovendien speelde hij jarenlang de rol van Spookslot-gastheer IJzige IJsbrand.