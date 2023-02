Bobbejaanland

Populaire jeugdserie #LikeMe speelt zich af in Bobbejaanland

Bobbejaanland kwam deze week uitgebreid voorbij in een aflevering van de populaire Vlaamse jeugdserie #LikeMe. Kijkers konden zien hoe de hoofdrolspelers een dagje naar een pretpark gingen. De opnames vonden afgelopen zomer plaats in het attractiepark in Lichtaart.



#LikeMe wordt gezien als de Vlaamse versie van de beroemde Amerikaanse tv-show Glee. Het muzikale programma draait om de belevenissen van een groep studenten op een fictieve middelbare school. In de Bobbejaanland-aflevering werden onder meer de Wildwaterbaan en lanceerachtbaan Fury bedwongen.

Ook stapten de acteurs in een bootje van woeste rivier El Rio. Personeelsleden droegen voor de gelegenheid shirts van het niet-bestaande park Magic Land. Wie de uitzending terug wil kijken, kan terecht op de website van zender Ketnet. #LikeMe is momenteel bezig aan het vierde en voorlopig laatste seizoen.



Plopsaland

De keuze voor Bobbejaanland is opvallend: concurrent Plopsaland De Panne opende vorig jaar nog een eigen #LikeMe-attractie. Een bestaande achtbaan werd getransformeerd tot #LikeMe Coaster, waarbij het station is vormgegeven als de school uit de serie. Plopsaland is een vaste partner van Ketnet.



#LikeMe wordt geproduceerd door de firma Fabric Magic. Bobbejaanland werkt al langer samen met het bedrijf voor verschillende entertainmentacts. In 2019 heeft men het partnerschap tijdelijk stopgezet toen bleek dat één van de twee oprichters zich schuldig had gemaakt aan het misbruiken van meerdere jongens. Hij is begin 2020 veroordeeld tot een celstraf.