Merlin Entertainments

Legoland-pretparken gaan samenwerking aan met Ferrari

Bezoekers van de Legoland-attractieparken komen binnenkort verwijzingen naar Ferrari tegen. Legoland-eigenaar Merlin Entertainments is een samenwerking aangegaan met het beroemde Italiaanse racemerk. Als onderdeel daarvan openen dit jaar al enkele kleinschalige doe-attracties rond Ferrari in meerdere Legoland-vestigingen.



"Merlin Entertainments kondigt vandaag een wereldwijd partnerschap aan met het iconische automerk Ferrari om meeslepende thema-ervaringen te ontwikkelen voor de Legoland-themaparken, met de optie voor een uitbreiding in de toekomst", valt te lezen in een persverklaring.

Komend voorjaar opent in Legoland Billund (Denemarken) en Legoland Windsor (Groot-Brittannië) de interactieve attractie Lego Ferrari Build and Race, waarbij bezoekers met behulp van Lego-steentjes hun eigen Ferrari-wagen bouwen. Het model kan vervolgens digitaal getest worden op een Lego-versie van Ferrari's racebaan Pista di Fiorano, met behulp van projectietechniek.



Ambitie

Deelnemers mogen ook poseren met een levensgrote Lego-Ferrari. "Ferrari staat bekend om innovatie, prestaties en kwaliteit", zegt Merlin-directeur Scott O'Neil. "Het sluit perfect aan bij onze ambitie om samen te werken met 's werelds spannendste en meest innovatieve merken."



Ferrari heeft al een eigen pretpark in Europa: Ferrari Land, onderdeel van PortAventura World in de Spaanse badplaats Salou. Dat concept staat volledig los van Merlin Entertainments. "Merlin werkt met ons samen om Ferrari-fans van alle leeftijden te kunnen bereiken", liet Ferrari's entertainmentdirectrice Annabel Rochfort optekenen.