Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen houdt klimparcours Black Hill Ranger Path voorlopig dicht

Klimparcours Black Hill Ranger Path in Attractiepark Slagharen is onlangs gerenoveerd, maar toch blijft de attractie voorlopig gesloten. Het Overijsselse pretpark kan niet genoeg personeel vinden om het klimpark open te stellen, vertelt een Slagharen-woordvoerder aan Looopings. Daarom is de attractie tot nader order geen onderdeel van het aanbod.



Black Hill Ranger Path opende als de grote nieuwigheid van 2019. In 2020 was de klimattractie dicht vanwege corona, een jaar later werd de 12 meter hoge constructie afgebroken voor groot onderhoud. "Het preventief onderhoud wordt nu ingelast om ervoor te zorgen dat er te zijner tijd geen schade ontstaat aan de attractie", zei een voorlichtster destijds.

In 2022 had het klimparcours weer opengesteld moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Inmiddels is de attractie verwijderd van de parkplattegrond en de officiële website van Slagharen. Die beslissing is genomen "vanwege de krapte op de arbeidsmarkt", legt de woordvoerder uit.



Veiligheid

"Het is een attractie die omwille van de veiligheid arbeidsintensief is. We kiezen ervoor om eerst de plekken bij andere rides te vullen. Daarvoor zijn we nog op zoek naar veel nieuwe collega's." Andere attracties krijgen voorrang, omdat Black Hill Ranger Path een betaalattractie is. Er zijn op dit moment overigens geen plannen om afscheid te nemen van het klimparcours: zodra er voldoende medewerkers zijn, kan er weer geklommen worden.



Black Hill Ranger Path bestaat uit klimwanden, een rollglider en een touwenparcours met drie verschillende niveaus. Slagharen investeerde er destijds 1,3 miljoen euro in. Tijdens de onderhoudsbeurt van 2021 is het parcours opnieuw verzinkt en gekeurd, in samenwerking met leverancier Walltopia. Verder werd het besturingssysteem vernieuwd en kwam er een aangepaste reling.