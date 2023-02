Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne verwijdert negentien jaar oude attractie

De dagen van de attractie De Brandweer in Plopsaland De Panne zijn geteld. Het Vlaamse pretpark heeft ervoor gekozen om binnenkort afscheid te nemen van de interactieve kindermolen, bevestigt een Plopsa-woordvoerder aan Looopings. De Brandweer bevindt zich in het parkdeel rond Samson & Marie.



Daar voert Plopsaland verschillende veranderingen door in de aanloop naar de opening van het overdekte gedeelte Circus Bumba, dat pal naast de kermis van Samson & Marie komt te liggen. Zo wordt deze winter de kiosk in het gebied vervangen.

"En we willen ruimte maken om de bestaande carrousel een mooiere plaats geven", legt de voorlichter uit. Daarvoor moet De Brandweer dus wijken. "Het is de bedoeling om dit parkdeel met de komst van Circus Bumba weer helemaal netjes te laten ogen."



Waterspuit

De Brandweer, gebouwd door de Italiaanse fabrikant Zamperla, opende in 2004. Bezoekers stappen in brandweerkarren die voorzien zijn van een waterspuit. Als de karren gaan draaien, kunnen de passagiers nepvlammen proberen te raken. De negentien jaar oude attractie is gekocht door een Nederlandse handelaar, die er een nieuwe eigenaar voor zal zoeken.