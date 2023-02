Walibi Belgium

Walibi Belgium presenteert vier 'baanbrekende glijbanen' voor waterpark Aqualibi

Walibi Belgium gaat zwemparadijs Aqualibi uitbreiden met vier nieuwe waterglijbanen. Dankzij eerder verschenen bouwtekeningen weten we al een tijdje hoe de expansie eruit gaat zien. Nu komt het pretpark in Waver zelf met gedetailleerde concepten en een promotievideo.



In totaal wordt zo'n 30 miljoen euro geïnvesteerd in een grote renovatie van het overdekte waterpark. Walibi spreekt zelf over "een golf van vernieuwing", waar "vier baanbrekende glijbanen" onderdeel van zijn. Aqualibi wordt uitgebreid met een 25 meter hoge toren. Daar beginnen de nieuwe waterattracties van de Canadese fabrikant ProSlide Technology, die volgens Walibi uniek zijn in de Benelux.

De nieuwe glijbanen dragen de voorlopige namen TornadoWave, Dueling RocketBlast, Canon Bowl en RallyRacer. Blikvanger van TornadoWave (21 meter hoog, 175 meter lang) is een 18 meter hoge halfpipe. Dueling Rocketblast (16,8 meter hoog, 176 meter lang) wordt gepresenteerd als een waterachtbaan, waarbij bootjes opwaarts worden gelanceerd. Wie in Canon Bowl (21 meter hoog, 134 meter lang) stapt, moet een trechter bedwingen. RallyRacer (16,9 meter hoog, 147 meter lang) is een dubbele raceglijbaan met matjes.



Buitentuin

De eerste werkzaamheden zijn op vrijdag 17 februari afgerond, zodat bezoekers vanaf zaterdag 18 februari weer een duik kunnen nemen. Vervolgens is het waterpark geopend tot en met zondag 27 augustus. Daarna gaat de bouw van de glijbanen verder. Op zaterdag 23 december moet het project gereed zijn, op tijd voor de kerstvakantie. In een tweede fase opent het waterpark nog een tropische buitentuin met een horecalocatie.



De helft van het investeringsbudget gaat echter niet naar de glijbanen, maar naar maatregelen om het zwembad klimaatneutraal te maken. "Sinds begin januari zijn er diverse renovatiewerken aan de gang om aanzienlijke energiebesparingen te verwezenlijken", meldt een woordvoerster.



Zonnepanelen

Er is bijvoorbeeld aandacht voor de isolatie en de vervanging van het verwarmings- en ventilatiesysteem. Daarnaast wordt op de personeelsparkeerplaats zonnepanelen aangelegd, met een oppervlakte van 15.700 vierkante meter. "De aangeleverde energie zal gebruikt worden voor de werking van Aqualibi."