DierenPark Amersfoort

Bezoekers DierenPark Amersfoort bepalen welk beschermingsproject 10.000 euro krijgt

DierenPark Amersfoort doneert 10.000 euro aan een natuurbeschermingsproject in het buitenland. Welk project het bedrag tegemoet kan zien, wordt bepaald door de bezoekers van de dierentuin. Zij kunnen tijdens de voorjaarsvakantie een stembiljet invullen en deponeren in een stembus.



De dierentuin staat tot en met zondag 5 maart in het teken van de Wilde Wildlife Weken, waarbij natuurbeschermingsprojecten in binnen- en buitenland centraal staan. "Wij zijn blij dat we natuurorganisaties in het zonnetje kunnen zetten", zegt een woordvoerster. "Op deze manier creëren we meer aandacht voor het belang van soortbehoud van diersoorten en bescherming van de natuur."

DierenPark Amersfoort heeft een eigen stichting die al jaren dergelijke projecten financieel ondersteunt. Drie driesoorten maken kans op de extra financiële bijdrage van 10.000 euro: de Indische neushoorn, de leeuw in Zambia en de grévyzebra. De meeste stemmen gelden. Wie een stembriefje deponeert in één van de drie bussen, hoort het geluid van het betreffende dier.



Rondleidingen

Verder ontdekken bezoekers op verschillende manieren hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan natuurbehoud. Natuurspecialisten geven kindercolleges en gidsen verzorgen speciale Wildlife-rondleidingen. Voor abonnementhouders zijn er aparte excursies. Het park is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.