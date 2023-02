Attractiepark Toverland

Toverland opent dit jaar een nieuwe dreumesspeeltuin: Little Dragons

Toverland denkt ook aan de kleintjes bij het uitbreiden van themagebied Avalon. Naast vier mechanische attracties realiseert het Limburgse pretpark dit jaar meerdere speelplekken. In januari kwamen al plannen naar buiten voor de waterspeelplaats Sparky's Splash Dock. Vandaag presenteert men Little Dragons: een dreumesspeeltuin.



Toverland noemt het "een veilig drakennest voor de allerkleinsten". De half-overdekte speelplaats, bedoeld voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, komt te liggen tussen het restaurant The Flaming Feather en de nieuwe rondrit Garden Tour.

Little Dragons is vormgegeven als een "geborgen plekje", met een gebogen dak, kleurrijke lampionnen en verschillende speelattributen. Voorbeelden zijn een zacht klimhuisje, een klimrots, voel- en speelpanelen, een ronde zithoek, een glijbaantje en drakeneieren waar kinderen in kunnen kruipen.



Poortjes

De speeltuin krijgt een oppervlakte van 40 vierkante meter. "Dit is de broedplaats van alle babydraakjes in het gebied, dus de allerkleinsten worden hier uitgenodigd om samen met de babydraakjes te komen spelen." Het gebied wordt met behulp van poortjes afgesloten van de omgeving, zodat kinderen niet zomaar kunnen weglopen.



In Avalon was de afgelopen jaren al een speeltuin te vinden: Arthur's Tournament Training. Die plek gaat niet verloren: de bestaande speeltoestellen verhuizen naar de overzijde van The Flaming Feather. Daarbij worden de elementen "nog eens goed onder handen genomen", belooft Toverland.