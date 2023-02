Disneyland Paris

Walt Disney Company prijst financiële resultaten Disneyland Paris: meer bezoekers en meer uitgaven

The Walt Disney Company profiteert van goede financiële resultaten bij Disneyland Paris. Bij het presenteren van de kwartaalcijfers van het Amerikaanse moederbedrijf bleek woensdag dat het Europese resort zorgt voor de meeste groei binnen de internationale pretparktak van Disney.



Het gaat om het eerste kwartaal van Disney's fiscale jaar, dat liep van oktober tot en met december 2022. "Verbeterde resultaten bij onze internationale parken en resorts waren het gevolg van groei bij Disneyland Paris", aldus de Amerikaanse entertainmentgigant.

Disneyland Paris zorgde voor "hogere bedrijfsresultaten als gevolg van een stijging van de bezoekersaantallen en hogere uitgaven van gasten". Het rooskleurige financiële plaatje werd deels gecompenseerd door een verlies op de verkoop van Disney's eigendomsbelang in vakantiepark Villages Nature. Daarnaast was er sprake van hogere kosten voor nieuwigheden en een algemene kosteninflatie.



Ticketprijzen

Toch voert Disneyland Paris de internationale groei binnen de internationale parken aan. "De gestegen volumes bestonden uit een toename van het aantal bezoekers en het aantal bezette hotelkamers. De groei in bestedingen werd gedreven door een stijging van de gemiddelde ticketprijzen en hogere gemiddelde hoteltarieven per dag."



Het was voor het eerst dat Disney kwartaalcijfers presenteerde sinds de terugkeer van directeur Bob Iger. Hij werd opnieuw aangesteld als directeur nadat de raad van bestuur in november onverwachts Bob Chapek ontsloeg. Iger worstelt voornamelijk met het verlieslijdende streamingplatform Disney+, dat de afgelopen maanden 2,4 miljoen abonnees verloor en zorgde voor een verlies van ruim 1 miljard dollar. Zevenduizend personeelsleden kunnen vertrekken.