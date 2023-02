Diergaarde Blijdorp

Illegale insluiper in Blijdorp: kat gevonden in Rivièrahal

Medewerkers van Diergaarde Blijdorp zijn onlangs een bijzondere bezoeker tegenkomen. In de Rivièrahal troffen ze een kat aan, waarvan de eigenaar spoorloos is. De Dierenbescherming heeft zich over het dier ontfermd.



"Deze ondernemende kater is in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp gevonden", meldt Dierenopvangcentrum Vlaardingen in een oproep op Facebook. "Deze illegale insluiper is bij ons gebracht en blijkt niet gecastreerd en hij heeft geen chip."

De kat is wel door mensen opgevoed. "Hij droeg een kittentuig, wat ontzettend strak zat. Het moest afgeknipt worden. Mogelijk is hij al langere tijd vermist en daarom te groot voor zijn tuig geworden."



Telefoonnummer

Aan het tuigje was wel een label met een telefoonnummer bevestigd, maar dat nummer blijkt niet meer in gebruik te zijn. Wie de kat herkent, kan mailen naar info.vlaardingen@dierenbescherming.nl of bellen met 088-8113580.