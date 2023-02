Attractiepark Toverland

IJsbeeldenshow in Toverland krijgt een vervolg: 272.000 kijkers

De tv-show IJsmeesters: Een Koud Kunstje, opgenomen in Toverland, is terug van weggeweest. In het SBS-programma nemen zes ijskunstenaars het tegen elkaar op bij het maken van zo mooi mogelijke ijssculpturen. Naar de eerste aflevering van het tweede seizoen keken gisteren zo'n 272.000 mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.



Het eerste seizoen van IJsmeesters werd uitgezonden in februari 2021. Na een jaar pauze is de komende weken seizoen twee te zien. De opnames vonden plaats in november en december 2022, tijdens de eerste editie van winteropening Winter Feelings. Het programma, gepresenteerd door Viktor Brand, betekent mooie reclame voor het Noord-Limburgse themapark.

De attracties van Toverland komen namelijk regelmatig in beeld. Zo was in de uitzending van zondagavond een prominente rol weggelegd voor houten achtbaan Troy. De 35 meter hoge rollercoaster vormde het decor van een opdracht in de buitenlucht.



Bekende Nederlander

Voor een binnenopdracht werd uitgeweken naar het zogeheten IJsatelier: een tijdelijke tent aan de voet van de achtbaan. Daar is het permanent zo'n 10 graden onder het vriespunt. Het bespreken van de eindresultaten gebeurde in The Flaming Feather, het themarestaurant in parkdeel Avalon. Vakjuryleden Anique Kuizenga en Alec Messchaert krijgen in elke aflevering gezelschap van een bekende Nederlander. Zondag was dat Irene Moors.



Volgende week is Leonien van Moorsel van de partij, gevolgd door Karin Bloemen in de derde en laatste aflevering. Daarnaast komen in aflevering twee meer prominenten voorbij. Dan worden de overgebleven kandidaten gekoppeld aan bekende gezichten als Emma Wortelboer, John de Bever en Caroline Dijkhuizen.