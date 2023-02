Parc Astérix

Video: Parc Astérix deelt beelden van testritten nieuwe lanceerachtbaan

Parc Astérix maakt pretparkfans alvast warm voor de spectaculaire nieuwe achtbaan Toutatis. Binnenkort opent het Franse attractiepark een 51 meter hoge multi-launch coaster van fabrikant Intamin, met een topsnelheid van 110 kilometer per uur. Nadat afgelopen weekend al amateurbeelden van nieuwsgierige voorbijgangers voorbijkwamen, deelt Parc Astérix nu zelf een uitgebreide video.



Daarin worden de elementen van de rollercoaster één voor één in beeld gebracht, waaronder een ingenieus systeem met een supersnelle wissel. Zodra een trein gepasseerd is, wordt een baandeel verplaatst. Daarna volgen een voorwaartse lancering, een achterwaartse lancering naar een doodlopend punt en een voorwaartse lancering richting een grote heuvel.

Passagiers gaan drie keer over de kop. Verder zijn ze 23 keer gewichtsloos: een wereldrecord op een stalen achtbaan. De baan is 1075 meter lang, maar dankzij de wissel leggen bezoekers per rit 1328 meter af. Er zijn drie treinen met elk twintig zitplaatsen, verdeeld over vijf karretjes met vier stoelen.



Ritueel

Toutatis ligt in Festival de Toutatis, een feestelijk themagebied van 3 hectare waar ook een familieattractie, een speeltuin, een restaurant, een snoepkiosk en een winkel te vinden zijn. Het achtergrondverhaal hangt samen met de wereld van stripfiguren Asterix en Obelix. Gallische stammen doen mee aan het Rituel du Courage: een ritueel ter ere van de Keltische god Toutatis.



Bezoekers bewijzen hun moed door aan boord te stappen van karretjes waarmee ze een grafheuvel betreden. In totaal investeerde parkeigenaar Compagnie des Alpes 36 miljoen euro. Het nieuwe seizoen van Parc Astérix start op zaterdag 8 april. Op dit moment is het alleen nog wachten op onride-beelden van de achtbaan.