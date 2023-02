Bellewaerde Park

Karretje van klassieke Keverbaan uit Bellewaerde Park krijgt plek in museum

Nostalgici kunnen tot in de lengte der dagen herinneringen ophalen aan de Keverbaan uit Bellewaerde Park. Het Belgische pretpark heeft de familieachtbaan uit 1981 deze winter afgebroken om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Eén van de karretjes is geschonken aan een museum in de buurt.



In het Yper Museum, gelegen op enkele minuten rijden van Bellewaerde Park, staat sinds dinsdag een origineel Keverbaan-bakje. Het object is Yvette Vitesse gedoopt. Drie maanden geleden maakte het erfgoedstuk het allerlaatste ritje.

Voortaan is het wagentje onderdeel van de museumcollectie, zodat ook toekomstige generaties kunnen kennismaken met de klassieker. Directeur Stefaan Lemey noemt het in gesprek met een lokale omroep "een machtig moment". De andere bakjes werden geveild aan fans, verloot aan personeel en verplaatst naar een Frans zusterpark.



Tweedehands

In de loop der jaren hebben naar schatting twintig miljoen mensen de Keverbaan bereden. Bellewaerde kocht de 8 meter hoge en 360 meter lange rollecoaster, gebouwd door de Duitse fabrikant Zierer, als een tweedehands attractie. Eerder stond de baan in een Duits pretpark, dat inmiddels verdwenen is.