Noordbrabants Museum geeft voorproefje op grote Efteling-tentoonstelling

Benieuwd naar een nieuwe Efteling-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch? Vanaf zaterdag 4 maart is in het museum een tijdelijke expositie te zien over de historie en de maatschappelijke impact van het Kaatsheuvelse attractiepark. In een kort promotiefilmpje krijgen kijkers alvast een voorproefje.



We zien onder andere ontwerper Sander de Bruijn, hoofd van het kledingatelier Carla de Kroon, landschapsarchitect Ivo Südmeier, bouwkundig ontwerper Ronald Donkers en vormgever Patrick van den Nieuwenhuizen.

"Wil je de Efteling begrijpen, moet je zorgen dat je eerst het Sprookjesbos heel goed begrijpt", zegt De Bruijn in de dromerige video. "Daar liggen eigenlijk alle antwoorden in voor alles wat daarna gekomen is."



Achter de schermen

Efteling: De Tentoonstelling bestaat uit bijzondere rekwisieten en minidocumentaires waarin Efteling-medewerkers vertellen over hun dagelijkse bezigheden. "Voor het eerst heeft een filmploeg van zo dichtbij een kijkje achter de schermen gekregen", aldus het museum.