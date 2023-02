Europa-Park

Video: Europa-Park neemt nieuwe raceglijbaan Vikingløp in gebruik

Bezoekers van Rulantica, de waterwereld van Europa-Park, kunnen vanaf vandaag een nieuwe raceglijbaan uitproberen. In het onlangs geopende themadeel Nordiskturn is de matjesglijbaan Vikingløp te vinden, bestaand uit acht verschillende banen met een lengte van elk 187 meter.



Het gaat om een 24 meter hoge waterattractie van het type rally racer, gebouwd door de Canadese leverancier ProSlide Technology. Acht badgasten kunnen tegelijkertijd met elkaar een wedstrijdje aangaan. Europa-Park noemt het "de grootste glijbaan in zijn soort in Europa".

Bijzonder is dat de bezoekers tijdens het glijden af en toe hun rivalen tegenkomen. Vikingløp is geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar, met een minimale lengte van 110 centimeter.



Edelsteenmijn

Themagebied Nordiskturn werd vormgegeven als een edelsteenmijn. Naast de achtdubbele glijbaan zijn er vierhonderd ligbedden en twee eetgelegenheden te vinden. Met de uitbreiding, die een oppervlakte heeft van 7700 vierkante meter, telt Rulantica drie glijbaantorens.