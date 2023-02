FloriWorld

Definitief einde voor bloemenattractie Aalsmeer: faillissement onvermijdelijk

Het overdekte themapark FloriWorld in Aalsmeer is definitief verleden tijd. In december werd al duidelijk dat de bloemenattractie dicht was vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. Toen werd officieel nog gesproken over een tijdelijke sluiting: men zou onderzoeken of er mogelijkheden waren voor een doorstart.



Een onderzoeksbureau heeft dat inmiddels uitgezocht. Het wijzigen van het concept en de doelgroep zou echter niet leiden tot significant meer animo. Ook is er weinig interesse bij andere partijen om de exploitatie over te nemen.

De uitkomst was voor aandeelhouders en het bestuur van FloriWorld dan ook reden genoeg om te concluderen dat een faillissement onvermijdelijk is. Wat een internationale tuinbouwtrekpleister had moeten worden, is uitgedraaid op een fiasco van 29 miljoen euro.



350.000 gasten

Eerder gingen initiatiefnemers bloemenveiling Royal FloraHolland, promotiebedrijf Bloemenbureau Holland en ontwikkelaar Dutch Experience Group nog uit van 350.000 jaarlijkse gasten voor het Aalsmeerse belevingscentrum. De bezoekers zouden in veertien interactieve ruimtes en shows ondergedompeld moeten worden in de wereld van bloemen en planten. In de praktijk kwam er bijna niemand.