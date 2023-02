Efteling

Foto's: Efteling introduceert enkele donkere elfjes in Droomvlucht

In de Efteling-attractie Droomvlucht leven voortaan enkele elfjes met een andere huidskleur. De afgelopen drie decennia waren alle elfjes in de attractie wit. Om ervoor te zorgen dat meer bezoekers zich kunnen identificeren met de sprookjesachtige figuren, voerde de Efteling tijdens een grote onderhoudsbeurt een verandering door.



Sommige elfjes hebben nu een donkerdere huidskleur dan voorheen, inclusief een bijbehorende haarstijl en oogkleur. "We hebben deze keuze bewust gemaakt omdat we het belangrijk vinden dat al onze gasten, en met name kinderen, zich kunnen herkennen in de karakters van de Efteling", vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Droomvlucht is al bijna vier maanden dicht voor een grote onderhoudsbeurt, die vooral draait om het vernieuwen van de baan en de techniek. De Efteling greep de renovatie echter ook aan voor een aantal esthetische aanpassingen. "Als we iets aanpassen, doen we dit op een voor ons logisch moment", legt de voorlichter uit.



Droomwereld

Begin jaren negentig werd Droomvlucht ontworpen als een droomwereld vol elfen, faunen en trollen. Die opzet verandert uiteraard niet. "Maar we willen dat iedereen zich onderdeel kan voelen van deze wereld. In de jaren hiervoor heeft dit onbewust nooit een plek gekregen in de verhalen die we willen vertellen. Toen werd er anders naar de wereld gekeken dan nu."



Diversiteit en gelijkheid waren eerder geen factoren bij het ontwikkelen van attracties. "We willen er in de toekomt naar streven dat dit onbewust wél wordt meegenomen in ontwerp en realisatie van nieuwe producten. Dat heeft onze aandacht." De oude en nieuwe bewoners van Droomvlucht zijn vanaf zaterdag 4 maart weer te bezoeken.