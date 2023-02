Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam bereidt zich voor op opening: medewerkers gezocht

Het lijkt erop dat Attractiepark Rotterdam binnenkort toch echt opengaat. Het Rotterdamse pretpark van ondernemer Hennie van der Most, dat al jaren in aanbouw is, zoekt medewerkers. Men is vandaag gestart met het aanwerven van personeelsleden. Zij moeten helpen met het klaarmaken van het park voor de opening.



Attractiepark Rotterdam heeft onder andere een hoofd van de technische dienst nodig. Verder wordt er gezocht naar een magazijnmeester, onderhoudsmonteurs, attractiemonteurs, onderhoudsschilders en een tuinman. Kennelijk zijn tuinvrouwen niet welkom.

De exacte openingsdatum is nog steeds niet geprikt. "Na vele jaren bouwen en verbouwen is het medio 2023 zover: de opening van de eerste fase van Attractiepark Rotterdam!", valt er te lezen. "Voorafgaand moet er nog het één en ander gebeuren..."



Arbeidsvoorwaarden

Wie interesse heeft, kan mailen met info@attractieparkrotterdam.nl of een brief sturen naar Doklaan 40 in Rotterdam, ter attentie van Lindomar Geertman. Over vereisten, salarissen en arbeidsvoorwaarden vermeldt het bedrijf helemaal niets.



Attractiepark Rotterdam wordt gebouwd op de plek van een oude verbrandingsoven. Initiatiefnemer Van der Most kondigde het project in 2012 aan. Toen beweerde hij dat de opening in 2014 zou plaatsvinden. Inmiddels zijn we meer dan tien jaar verder en is het park nog steeds niet af.