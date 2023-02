Efteling

Efteling tijdelijk afgesloten vanwege gaslek

De ingang van de Efteling is vandaag tijdelijk afgesloten geweest vanwege een gaslek. Even voor 12.00 uur kwam een melding binnen van een hinderlijke stanklucht in het entreegebied. Er bleek sprake te zijn van een gaslekkage, veroorzaakt door een gasfles die niet goed was afgesloten.



Het incident vond achter de schermen plaats in de buurt van de Pardoes Promenade. Naar aanleiding van het gaslek heeft men de omgeving onmiddellijk afgezet. Zo was het vanaf Symbolica niet meer mogelijk om de Pardoes Promenade te betreden.

Als gevolg daarvan sloot 4D-bioscoop Fabula. Ook de zij-ingang van het Sprookjesbos was niet bereikbaar. Om het plein achter entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen vrij te houden, ging de ingang van het attractiepark even dicht.



Brandweer

De brandweer en de interne Efteling-bedrijfshulpverlening kwamen ter plaatse. Rond 13.30 uur was het probleem opgelost. "We doen nog wat laatste controles", liet een woordvoerder aan Looopings weten. Vervolgens kon het gebied weer vrijgegeven worden.