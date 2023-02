Captain Jack

Plan voor nieuw pretpark bij Luchthaven Antwerpen komt stap dichterbij

De komst van een nieuw Belgisch pretpark over luchtvaart is een stap dichterbij gekomen. Jack Schoepen, zoon van Bobbejaanland-oprichter Bobbejaan Schoepen, droomt al jaren van zijn eigen attractiepark Captain Jack. In 2015 kwamen de plannen voor het eerst naar buiten. Na een gesneuvelde poging in 2017 bleef Schoepen proberen om zijn concept - een "luchtvaartresort" - werkelijkheid te laten worden.



Nu heeft de Vlaamse regering Skice Development II, het bedrijf van Schoepen, geselecteerd om mee te denken over de ontwikkeling van een recreatieproject in de buurt van Luchthaven Antwerpen. Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken, zette haar handtekening onder een document dat het opstalrecht toekent aan Captain Jack.

Het gaat om een recreatiegebied van 5 hectare, gelegen aan de Antwerpse Krijgsbaan. Deze maand starten er "gesprekken en onderhandelingen", zo laten de initiatiefnemers weten. Na het uitwerken van de details kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.



2024

De opstalovereenkomst treedt in werking zodra het inrichtingsplan definitief is en het mobiliteitsplan is goedgekeurd. Schoepen hoopt dat de bouw in de loop van 2024 kan beginnen.



Als het plan doorgaat, wordt Captain Jack in fases gerealiseerd. Dat begint met de infrastructuur en enkele sportfaciliteiten, waaronder een een skydive-centrum, een klimhal, een virtualreality-parachute en een ballonattractie. In 2034 moet het volledige resort klaar zijn, inclusief een themahotel, een groot theater en een belevingscentrum rond wetenschap en techniek. Jack Schoepen is dan 70 jaar.