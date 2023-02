Disneyland Paris

Aladdin-restaurant Disneyland Paris blijft ruim drie maanden dicht

Het Aladdin-restaurant van Disneyland Paris is de komende tijd gesloten. Bezoekers kunnen meer dan drie maanden lang niet terecht in Restaurant Agrabah Café, te vinden bij de entree van parkdeel Adventureland. Er vinden tot begin juni werkzaamheden plaats.



Restaurant Agrabah Café huisvest een all-you-can-eat-buffet in oosterse sferen, met onder andere Marokkaanse gerechten. Het etablissement is aangekleed als een overdekt marktje in de stijl van Disney-klassieker Aladdin. Agrabah is de naam van het fictieve Arabische koninkrijk uit de tekenfilm.

Naar verwachting vindt de heropening plaats op zaterdag 3 juni. Disney heeft niet bekendgemaakt wat er precies aangepakt zal worden tijdens de sluitingsperiode. Afgelopen week verschenen al bouwschuttingen naast de ingang van het restaurant.



Big Thunder Mountain

Een nabijgelegen horecagelegenheid is ook al geruime tijd dicht: Fuente del Oro Restaurante, tegenover mijntrein Big Thunder Mountain, sloot in november vorig jaar voor een ingrijpende verbouwing. Het is de bedoeling dat de renovatie in juni afgerond moet zijn, net op tijd voor de drukke zomermaanden.



Verder wordt gewerkt aan een uitbreiding van pizzeria Pizzeria Bella Notte bij It's a Small World, maar dat restaurant blijft ondertussen gewoon toegankelijk.