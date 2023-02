Duinrell

Duinrell komt met actie op Valentijnsdag: tweede kaartje Tikibad gratis

Duinrell trakteert geliefden op een speciale valentijnskorting. Op Valentijnsdag - dinsdag 14 februari - mag iedereen een geliefde gratis meenemen naar het Tikibad. Via de Duinrell-website - duinrell.nl/valentijn - is het mogelijk om twee tickets voor het waterparadijs te bestellen voor de prijs van één: 12,50 euro.



De actie vond al plaats in 2019 en 2020. Daarna was het Tikibad twee jaar dicht rond Valentijnsdag vanwege de coronamaatregelen. Nu kunnen badgasten er weer gebruik van maken.

"Elke dag razen onze gasten van alle 21 glijbanen in het Tikibad, maar alleen op Valentijnsdag kun je natuurlijk écht speeddaten", zegt een woordvoerster. Ter promotie werd een komisch filmpje opgenomen met Duinrell-typetje Euma.



Iemand anders

Het Tikibad is op 14 februari geopend van 16.00 tot 21.30 uur. Duinrell spreekt over een "tropisch avondje uit". De voorlichtster benadrukt dat er niet daadwerkelijk sprake hoeft te zijn van een date. Wie een vriend, familielid "of iemand anders die je lief hebt" wil meenemen, kan ook gebruikmaken van de actie.