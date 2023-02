Efteling

Efteling gaat zweefmolen op Anton Pieckplein volledig restaureren

De Efteling waagt zich aan een bijzonder onderhoudsproject. De klassieke Kleine Zweefmolen op het Anton Pieckplein ondergaat de komende periode een ingrijpende restauratie. Die opknapbeurt wordt ook aangegrepen om de attractie uit 1951 opnieuw te decoreren.



De Kleine Zweefmolen is één van de vele molens op het nostalgische plein in parkdeel Marerijk. Enkele jaren geleden werd de Grote Zweefmolen al volledig vervangen. Nu is het de beurt aan de kleine versie ernaast. Er is sprake van "ouderdomsslijtage", meldt de Efteling. Daarom wordt de elektrische molen "in oude glorie hersteld."

Een speciale projectgroep binnen de Efteling werkt daarvoor samen met leverancier Wooddesign Amusement Rides uit Den Bosch, de gespecialiseerde firma van de Vermolen. Wooddesign was ook betrokken bij het vernieuwen van de Vermolenmolen in 2016 en de Grote Zweefmolen in 2020.



Originele schetsen

De Efteling kocht de Kleine Zweefmolen begin jaren vijftig, toen nog zonder decoraties. Anton Pieck bracht daar verandering in: hij ontwierp een uitstraling die meer bij het sprookjespark paste. In de loop der jaren zijn de decorelementen echter steeds minder gaan lijken op de originele schetsen van Pieck, vertelt Efteling-ontwerper Karel Willemen.



"Daar brengen we nu verandering in", aldus Willemen. "Voor acht plafondpanelen heb ik de schetsen van Anton Pieck verder in detail uitgewerkt. Deze tekeningen gebruikt decoratieschilder Diego Terroba als voorbeeld om de nieuwe plafondpanelen te beschilderen." Terroba werd eerder ingehuurd voor onder meer Raveleijn en Symbolica.



Engelen

"En nu schildert hij dus engelen in wolken. Hij houdt me met foto's de hoogte van het verloop van het proces en de progressie van de schilderingen. Uiteraard ben ik ook een aantal keer in zijn atelier geweest, voor overleg over kleuren en details." Willemen heeft er veel vertrouwen in. "Het wordt prachtig." Naar verwachting kan de attractie eind maart weer open.