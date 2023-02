Plopsa Indoor Coevorden

Video: vrouw gaat volledig onderuit op matjesglijbaan in Plopsa Indoor

De matjesglijbaan in Plopsa Indoor Coevorden is niet zonder gevaren, blijkt uit een filmpje dat op de videowebsite Dumpert verscheen. Een vrouw beleefde onlangs een pijnlijk moment toen ze volledig onderuit ging tijdens het glijden. Ze had haar voeten niet in de glijzak gestoken, zoals de bedoeling is, maar erop gelegd.



"Daar komen ze, alle vier", zegt iemand achter de camera nietsvermoedend. Vervolgens is in de video te zien hoe de schoenen van de glijdende vrouw het glijvak raken, waardoor ze plotseling afremt en een duik naar voren maakt. Uiteindelijk komt ze met een harde klap op haar buik op de baan terecht.

Drie kinderen op de glijbaan houden zich ook niet aan de regels: ook zij hebben hun voeten op de mat gelegd in plaats van erin. Zij arriveren echter wel zonder halsbrekende capriolen bij het eindpunt. Sinds gisteren zijn de beelden al bijna 50.000 keer bekeken.



Instructies

De attractie in kwestie, geopend in 2010, bevindt zich in het Kabouter Plop-gedeelte van het overdekte Drentse pretpark. Er geldt een minimumlengte van 85 centimeter. Kinderen tussen 85 en 100 centimeter moeten begeleid worden door een volwassene. Plopsa gaat bekijken of de instructies wellicht nog duidelijker vermeld moeten worden.