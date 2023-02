PortAventura World

PortAventura grijpt naast nabijgelegen waterpark

Een groot waterpark in de buurt van pretparkresort PortAventura World wisselt niet van exploitant. Aquopolis Costa Daurada in Salou wordt al tientallen jaren uitgebaat door parkengroep Parques Reunidos. Onlangs liep het contract af, waarna concurrent PortAventura interesse toonde om het waterparadijs te gaan runnen.



Men heeft echter misgegrepen bij de aanbesteding. PortAventura werd overboden, waardoor Parques Reunidos de exploitant van Aquopolis blijft. Ook het Duitse bedrijf Wonder Wibit bood niet genoeg. Parques Reunidos - vertegenwoordigd door de firma Leisure Parks - mag het waterpark nog twee jaar exploiteren, met een mogelijke verlenging van nog eens twee jaar.

Aquopolis Costa Daurada is eigendom van de gemeente. De bestemming opende in 1987. Het gaat om één van de grootste waterparken in Catalonië, met vijf grote zwembaden en enkele tientallen waterattracties. PortAventura ligt zo'n 2 kilometer verderop. Overigens heeft het pretparkresort sinds 2002 al een eigen waterpark: Caribe Aquatic Park.



Hotels

De expansiedrift van PortAventura World lijkt de laatste tijd niet te stillen. Het afgelopen jaar nam het resort al twee externe hotels in de omgeving over. In 2019 opende nog een nieuw hotel van 25 miljoen euro op het terrein van PortAventura zelf: Colorado Creek.